Промоутер Головкина признался, что сильно перенервничал, организуя реванш

Поединок Головкин — Альварес состоится 15 сентября этого года в Лас-Вегасе (США).

Том Леффлёр, промоутер чемпиона WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, подчеркнул, что они сильно понервничали, организуя реванш с Саулем Альваресом, передает Sports.kz.

«Трудно представить себе большую драму, чем реванш Головкин — Альварес, но мы можем сказать, что было ещё более напряжённым, чем предстоящий бой. Это переговоры об организации второго поединка Геннадия и Сауля. Но после всех споров, связанных с боем, эта встреча будет ещё более интересной», — сказал Леффлёр в беседе с World Boxing News.

Напомним, поединок Головкин — Альварес состоится 15 сентября этого года в Лас-Вегасе (США).



