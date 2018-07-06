Шуменов оказался тяжелее соперника перед боем за пояс WBA

Казахстанец Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) и Хизни Алтункая (30-1, 17 КО) из Турции прошли взвешивание перед титульным боем в Астане, передает Vesti.kz.

Шуменов показал на весах результат на два килограмма больше, но в лимит первого тяжелого веса вписался - 90,5 килограмма против 88,4.

За чемпионский пояс по версии WBA в первом тяжелом весе Шуменов и Алтункая встретятся 7 июля на "Барыс Арене". Накануне участники вечера бокса приняли участие в открытой тренировке.

12 раундов, первый тяжелый вес

Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО, Казахстан) - Хизни Алтункая (30-1, 17 КО, Турция) - 90,5 - 88,4 (лимит - до 90,718 килограмма).

10 раундов, второй средний вес

Айдос Ербосынулы (7-0, 6 КО, Казахстан) - Исмат Эйнуллаев (13-3, 9 КО, Азербайджан) - 76,1 - 76,2 (лимит - 76,203 килограмма).

Восемь раундов, первый тяжелый вес

Уалихан Бисенкулов (5-0, 5 КО, Казахстан) - Анар Абдуллаев (2-2, 2 КО, Азербайджан) - 90,6 - 92,5 (лимит - до 90,718 килограмма - в рейтинговых боях допустим перевес).

Шесть раундов, первый средний вес

Бобиржан Моминов (6-0, 5 КО, Казахстан) - Георгий Блиадзе (7-6, 2 КО, Грузия) - 68 - 65,2 (лимит - 69,85 килограмма).

Четыре раунда, второй легчайший вес

Айдын Ельжанов (4-1, 3 КО, Казахстан) - Аскар Рагимов (2-1, 1 КО, Азербайджан) - 56,9 - 59,4 (лимит - до 55,225 килограмма).

Четыре раунда, второй средний вес

Арман Рысбек (3-0, 2 КО, Казахстан) - Сандро Терашвили (4-1, 2 КО, Грузия) - 74

- 67,2 (лимит - 76,203 килограмма).

Четыре раунда, второй средний вес

Диас Тастемиров (2-0, 2 КО, Казахстан) - Элвин Ахунзада (4-0, 2 КО, Азербайджан) - 77,1 - 72,8 (лимит - 76,203 килограмма).

Четыре раунда, первый тяжелый вес

Едил Кожамбердиев (3-2, 3 КО, Казахстан) - Сергей Белошапкин (11-27-1, 3 КО, Россия) - 89,2 - 86,2 (лимит - до 90,718 килограмма).

Четыре раунда, второй средний вес

Ибрагим Искандаров (3-0, 3 КО, Казахстан) - Серик Ажибаев (0-1, Россия) - 74,5 - 75,2 (лимит - до 76,203 килограмма).

Четыре раунда, второй полулегкий вес

Миржан Рахимжанов (дебют) - Александр Салтыков (11-48-3, 6 КО, Россия) - 59,7 - 60,2 (лимит - до 58,967 килограмма).