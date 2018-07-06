Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Главы стран Центральной Азии взялись за руки

Президенты стран Центральной Азии приняли участие в презентации в презентации МФЦА в Астане

Фото : пресс-служба Акорды6 июля 2018, 18:10

Совместное фото президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева опубликовано на странице Акорды в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Лидеры стран Центральной Азии прибыли на празднование 20-летнего юбилея Астаны", - говорится в описании.

Президенты стран Центральной Азии приняли участие в презентации в презентации МФЦА в Астане.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты