Главы стран Центральной Азии взялись за руки
Президенты стран Центральной Азии приняли участие в презентации в презентации МФЦА в Астане
Фото : пресс-служба Акорды6 июля 2018, 18:10
Совместное фото президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева опубликовано на странице Акорды в Instagram, сообщает Zakon.kz.
"Лидеры стран Центральной Азии прибыли на празднование 20-летнего юбилея Астаны", - говорится в описании.
Президенты стран Центральной Азии приняли участие в презентации в презентации МФЦА в Астане.
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