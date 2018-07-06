Главы стран Центральной Азии взялись за руки

Президенты стран Центральной Азии приняли участие в презентации в презентации МФЦА в Астане

Фото : пресс-служба Акорды

Совместное фото президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева опубликовано на странице Акорды в Instagram, сообщает Zakon.kz. "Лидеры стран Центральной Азии прибыли на празднование 20-летнего юбилея Астаны", - говорится в описании. Президенты стран Центральной Азии приняли участие в презентации в презентации МФЦА в Астане.

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