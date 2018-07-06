Путин поздравил Назарбаева

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч.

Владимир Путин поздравил по телефону Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летним юбилеем Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и 20-летним юбилеем Астаны. Президент России пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", - говорится в сообщении.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч.

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