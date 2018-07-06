Самую маленькую собаку в мире клонировали в 49-й раз

Специалисты занимаются клонированием шестилетнего животного в попытке понять, по какой причине оно является столь миниатюрным.

Пса породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли (Miracle Milly) клонировали в 49-й раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты занимаются клонированием шестилетнего животного в попытке понять, по какой причине оно является столь миниатюрным.

При рождении Милли весила менее 28 граммов и помещалась в чайную ложку. Ветеринары посчитали, что новорожденный питомец не выживет. Тем не менее хозяйка щенка, американка Ванеса Семлер (Vanesa Semler), кормила его каждые два часа из пипетки и смогла выходить.

В 2012 году Чудо-Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую маленькую в мире собаку. Животное достигает в высоту всего около 10 сантиметров и весит 400 граммов. 12 клонов Милли живут в доме Семлер. Их зовут Молли, Малли, Мелли, Молли, Муму, Мила, Мэри, Мими, Мони, Мини, Мела и Мулан.

Источник: Лента.ру

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