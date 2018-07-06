Дональд Трамп поздравил Назарбаева с днем рождения

В своем поздравительном письме Дональд Трамп выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями.

Президент США Дональда Трампа поздравил Нурсултана Назарбаева с 20-летием Астаны и с днем рождения Президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем поздравительном письме Дональд Трамп выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями, которые укрепились в ходе январской встречи, прошедшей в Белом доме, и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между двумя странами стало крепче прежнего.

"По случаю Вашего Дня рождения желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Также от всего сердца поздравляю народ Казахстана с 20-летним юбилеем столицы - Астаны. Успешное проведение ЭКСПО-2017 продемонстрировало, что под Вашим руководством Астана стала динамично развивающимся центром Казахстана и останется неугасаемым достоянием для будущих поколений, - говорится в письме.

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