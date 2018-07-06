Нурсултан Назарбаев поведал, как была выбрана дата празднования Дня столицы
У многих складываются самые различные догадки о причине выбора даты данного события.
Фото : inform.kz6 июля 2018, 21:50
Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал в Фейсбук архивные материалы о том, как создавалась Астана, сообщает Zakon.kz.
«Ни для кого не секрет, что День столицы совпадает с Днём Рождения Президента. У многих складываются самые различные догадки о причине выбора даты данного события. Однако мало кто знает, как всё было на самом деле. Как именно была выбрана эта дата? Об этом нам расскажет Президент Республики Казахстан», - говорится в описании ко второй видеозаписи интервью Главы государства.
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