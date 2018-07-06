Алматинцы отпраздновали День столицы

Праздник для жителей южной столицы прошел под пристальным надзором полицейских.

Многочисленные меры безопасности, отличная музыка, ярмарка и шоу-программа встретила алматинцев в День столицы. На старой площади с символическим названием "Астана" тысячи людей вышли поздравить другу друга с праздником, передает Zakon.kz.

Обещанные ранее в ДВД невиданные меры безопасности оказались вполне видимыми. Уже за два часа до основного действия сцену оградили железными барьерами, посты были выставлены каждые 5 метров. Перед проходом к основному месту действия посетителей вежливо досматривали стражи порядка, после чего, поздравив с праздником пропускали к концерту. Нельзя не отметить и весьма спорное решение: центральная часть сцены была также разделена (наверняка для дополнительных мер безопасности) железным барьером, поэтому смотреть на выступление артистов можно было исключительно под углом. В толпе, к слову также дежурили наряды с полицейскими, дабы не допустить давки или других беспорядков.

Несмотря на это, усиление оказалось напрасной, хоть и необходимой мерой, - люди танцевали, подпевали знакомые мотивы, а также активно и громогласно поздравляли с праздником вместе с ведущими шоу-программы. Как оказалось, людей интересовал не только концерт, но и рядом стоящая ярмарка изделий ручной работы, на которой не спеша прогуливались сотни людей.

Что действительно зашкаливало на площади - это температура. Уже спустя 30 минут даже спокойного пребывания кислород куда-то бесследно исчезал. Так что можно лишь похвалить выдержку молодых людей, умудрившихся без остановки танцевать практически два часа выступлений казахстанских артистов.

Праздничные мероприятия в Алматы проходят с 1 по 8 июля, в рамках чего уже открыт Фестиваль Молодых Художников FOYA, который впервые в Казахстане представил выставку картин с элементами дополненной реальности, прошла городская Ярмарка вакансий "Время возможностей", флешмоб "Астана жүрегімде", "Паlayparty", фотовыставка исторических документов "Асыл қазына" и фотографий столицы "Ел жүрегі – Астана", ярмарка уникальных товаров ручной работы, изготовленных лицами с ограниченными возможностями и людьми пожилого возраста "Ата өнері – ұрпаққа мұра", также к юбилею столицы был приготовлен 20-метровый торт.

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