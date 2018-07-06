Назарбаев встретился с первостроителями Астаны

Президент Казахстана выразил благодарность всем лицам, принимавшим участие в строительстве и развитии Астаны.

Глава государства побеседовал с первостроителями и поздравил их с 20-летним юбилеем столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана выразил благодарность всем лицам, принимавшим участие в строительстве и развитии Астаны.

- Мало, кто верил, что сегодня столица станет такой. Я благодарен всем присутствующим здесь. Я не смог бы это сделать, если бы не ваш великий труд. Ваша заслуга останется в памяти будущих поколений, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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