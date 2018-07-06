Скульптор делает кукол, которые легко перепутать с чьим-то отражением
Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м.
Фото : AdMe.ru6 июля 2018, 23:29
Куклы, конечно, в первую очередь делают для того, чтобы c ними играть, но есть среди них те, которыми хочется только бесконечно любоваться. Одними из таких являются работы скульптора Михаила Зайкова. Они поражают не только своей красотой, но и изяществом исполнения. Всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному, стоит это увидеть.
Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м.
Источник: AdMe.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926976-5675983c84d8bb0e7f370c1cefa81ef5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...