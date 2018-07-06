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Скульптор делает кукол, которые легко перепутать с чьим-то отражением

Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м.

Фото : AdMe.ru6 июля 2018, 23:29

Куклы, конечно, в первую очередь делают для того, чтобы c ними играть, но есть среди них те, которыми хочется только бесконечно любоваться. Одними из таких являются работы скульптора Михаила Зайкова. Они поражают не только своей красотой, но и изяществом исполнения. Всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному, стоит это увидеть.

Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м.


Источник: AdMe.ru


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