Скульптор делает кукол, которые легко перепутать с чьим-то отражением

Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м.

Куклы, конечно, в первую очередь делают для того, чтобы c ними играть, но есть среди них те, которыми хочется только бесконечно любоваться. Одними из таких являются работы скульптора Михаила Зайкова. Они поражают не только своей красотой, но и изяществом исполнения. Всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному, стоит это увидеть.

Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м.



Источник: AdMe.ru

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