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Лидер Panic! At the Disco признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Он назвал себя пансексуалом.

Фото : Chris Pizzello / AP7 июля 2018, 00:29

Лидер группы Panic! At the Disco Брендон Ури в интервью журналу Paper совершил каминг-аут.

Музыкант признался, что его привлекают мужчины, а также назвал себя пансексуалом.

«Я женат на женщине и я очень ее люблю, но меня не отталкивают мужчины, потому что для меня главное человек. Да, думаю, можно считать меня пансексуалом, потому что мне и правда все равно. Если человек хороший, то остальное неважно», — заявил Ури.

Он добавил, что некоторым людям бывает некомфортно из-за его сексуальности. В частности, его коллега часто возмущался, когда артист подходил к нему во время выступления и прямо на сцене целовал в губы.

Panic! At the Disco — американская группа, основанная в 2004 году. На данный момент в дискографии коллектива шесть студийных альбомов.

Источник: Лента.ру


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