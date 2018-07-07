В Жамбылской области в реке Талас умирает рыба

Усиление жаркой погоды провоцирует быстрое разложение оказавшейся по берегам рыбы.

Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Талас в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, на котором местный житель показывает, как гибнет рыба на обмелевшем русле реки Талас, в ее нижнем течении, в 20 километрах от Уюкской плотины в Таласском районе. Недостаток поливной воды, сбрасываемой со стороны соседнего Кыргызстана, привел к массовой гибели рыбы, попавшей сюда с поливной водой из водохранилищ и оказавшейся вне водной стихии. Как стало известно, местные жители сетуют, что из-за существующего запрета вылова рыбы представители рыбинспекции запрещают им собирать оказавшуюся на берегу рыбу, находящуюся пока еще в хорошем состоянии.

«Сейчас вылов рыбы запрещен, - рассказал по телефону житель села Уюк Андрей Самсонов. - Даже если просто с удочкой на берегу заметят - всё, штрафуют. А тут рыба зашла на мель, она еще хорошая. Ну, дайте людям собрать! Всё равно же пропадает».

Усиление жаркой погоды провоцирует быстрое разложение оказавшейся по берегам реки Талас рыбы. Как сообщили в Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, мобильные группы рыбинспекторов ведут мониторинг этой ситуации.

«Да, действительно, воды не хватает, причина со стороны Киргизии, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела рыбного хозяйства Болат Асанбеков. - Но «Казводхоз» решает эту проблему, они сейчас договариваются по воде, обратились с письмом к послу Казахстана в Кыргызстане Кариму Кокрекбаеву. Наши ребята сейчас там ездят на Уюке в Таласском районе, пытаются спасать эту рыбу, вылавливают то, что есть, чтобы перевезти на водоемы, где есть вода. Местным жителям не запрещают брать эту рыбу».

Болат Асанбеков подчеркнул, что инспекция ведет постоянный контроль по предупреждению замора и гибели рыбы на водоемах Жамбылской области. Отметим, что 80% поливной воды, поступающей в Жамбылскую область, приходит по трансграничным рекам Талас и Шу (Чу) со стороны Кыргызстана. Проблемы водного сотрудничества и дефицита поливной воды являются многолетними между соседними странами. Лишь два последних года - 2016 и 2017 - были благополучными в плане водообеспечения.

Водные проблемы Шу-Таласского региона обсуждались на прошедшей недавно в Таразе международной конференции, где констатировалось, что 2018 год оказался маловодным и обещанное наполнение до нужного объема Кировского водохранилища к началу вегетации, к сожалению, не состоялось. По этой причине, а также из-за больших потерь в изношенных ирригационных сетях Жамбылская область на данный момент испытывает дефицит поливной воды.

По данным Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Комитета водных ресурсов МСХ РК, в нижнем течении реки Талас, в районе Уюкской плотины, постоянно шло 15 - 20 кубометров воды в секунду. В этом году до начала вегетации в Кировское водохранилище поступало 50 кубометров воды в секунду. Примерно две недели назад поступление воды сократилось до полутора кубов, затем ситуация улучшилась, и в водохранилище начало поступать порядка 30 кубов. По первоначальному плану график подачи воды из Кировского водохранилища Казахстан должен был получать порядка 52 кубометров воды в секунду, но фактически отпускалось 46 кубов.

По реке Шу поступает 70% воды от планируемого объема. По Георгиевскому магистральному каналу Казахстан должен был получать 19 кубов, на деле поступает 15. Судя по озвученным на конференции данным, ситуация с поступлением воды со стороны Кыргызстана улучшаться не будет. Как отметил руководитель аппарата полномочного Представительства Таласской области КР Ырсакун Кулушев, рост населения Кыргызстана вызвал необходимость введения в оборот новых орошаемых земель и строительство новых гидротехнических объектов в Таласской области Кыргызской Республики. Это означает, что спрос на воду в верховьях трансграничных рек Талас и Шу (Чу) значительно вырастет. Очевидно, что со временем Казахстану поливной воды будет доставаться всё меньше, а забор воды в верховьях рек может снизить запасы подземных вод в низовьях трансграничных артерий.

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