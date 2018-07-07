У 35-летнего девственника обнаружили ВИЧ

Мужчина объяснил, что прошел тест из любопытства и был поражен результатом.

Житель Иркутска узнал, что является ВИЧ-положительным, хотя никогда не имел сексуальных контактов и не употреблял наркотики, сообщает «Байкал Daily».

35-летний мужчина объяснил, что прошел тест из любопытства и был поражен результатом. Он предположил, что заражение могло произойти, когда он был подростком, во время переливания крови после серьезного хирургического вмешательства.

«Данный случай необходимо проверить. Когда пациент к нам придет, мы проведем более детальное эпидемиологическое расследование и постараемся узнать, от кого и как он получил инфекцию», — рассказала изданию главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова.

Она отметила, что микрорайон Новоленино, где произошел инцидент, является одним из крупнейших очагов распространения ВИЧ в регионе.

По официальным данным, в середине 2017 года в России было 1,16 миллиона ВИЧ-инфицированных. К концу года, по информации Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, было выявлено 100 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Роспотребнадзор сообщал о нехватке выделяемых государством средств на антиретровирусные препараты: их хватает только трети больных.

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