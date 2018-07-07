Twitter с мая заблокировал более 70 млн подозрительных аккаунтов

С октября 2017 года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейками.

Социальная сеть Twitter с мая заблокировала более 70 миллионов фейковых или подозрительных аккаунтов, блокируя примерно по миллиону аккаунтов в сутки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полученный отчет компании.

Согласно изданию, с октября 2017 года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейками. Социальная сеть подтвердила газете указанные в отчете показатели.

Как отмечает Washington Post, в мае компания анонсировала большие изменения в алгоритмах, которые платформа использует для определения негативного поведения пользователей. Соцсеть намерена объявить о дополнительных мерах на следующей неделе.

Несколько источников заявили изданию, что последние изменения в политике Twitter вызваны давлением Конгресса США в связи с расследованием "российского вмешательства" в американские выборы. По версии следствия, вмешательство осуществлялось, в том числе, через аккаунты в Twitter.

В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!