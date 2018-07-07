Победителей XIV кинофестиваля «Евразия» назвали в Астане

Гран-при фестиваля получил фильм «Вечеринка окончена» режиссера Мари Гарель Вайс (Франция).

В Центральном концертном зале «Казахстан» состоялось торжественное закрытие XIV Международного кинофестиваля «Евразия», сообщила пресс-служба кинофестиваля.

Гран-при фестиваля получил фильм «Вечеринка окончена» режиссера Мари Гарель Вайс (Франция). Лучшая режиссерская работа - Милко Лазаров, фильм «Ага» (Болгария, Германия, Франция); Специальный приз жюри - фильм «Мама» («Деде»), режиссер Мария Хатчани (Грузия); Специальный приз жюри - фильм «Преследующий автостоп», режиссер Хидже Джонг (Южная Корея); Лучшая мужская роль - Карим Мирхадиев, фильм «Стойкость» (Узбекистан); Лучшая женская роль - Марта Козлова, фильм «Война Анны», Марта Козлова (Россия). Победители конкурса короткого метра: Гран-при - фильм «Монолог рыб», режиссер Суборна Сенжути (Индия, Бангладеш); Особое упоминание жюри - фильм «Календарь», режиссер Игорь Поплаухин (Россия). Выбор НЕТПАК: Фильм «Сулейман гора», реж. Е. Стишова (Россия-Кыргызтан-Польша). Выбор ФИПРЕССИ: Фильм «Сулейман гора», реж. Е. Стишова (Россия-Кыргызтан-Польша). Особым дипломом от телеканала Ел-Арна был отмечен казахстанский фильм режиссера Олжаса Ахметова «Неделимое».

В этом году почетными гостями кинофестиваля стали популярный французский актёр Венсан Кассель, югославский и сербский кинорежиссёр и актер кино Эмир Кустурица, обладательница Приза за Лучшую женскую роль в фильме «Айка» на 71 Каннском кинофестивале Самал Еслямова, российская актриса театра и кино Равшана Куркова, российские режиссеры театра и кино Сергей Пускепалис и Анна Меликян, а также звезды кино, руководители международных кинофестивалей, известные эксперты и критики в области киноиндустрии из Европы, Азии, Африки, Америки, популярные деятели в области культуры. В рамках мероприятия состоялся показ фильма - победителя XIV Международного кинофестиваля «Евразия».

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