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Невесту наказали за свадьбу без футбола

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

Фото : John Sibley / Reuters7 июля 2018, 08:12

В Англии гости отказались прийти на свадьбу, потому что невеста запретила им смотреть трансляцию матча национальной сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает The Mirror.

Невеста запретила гостям смотреть игру сборной Англии против шведов, а также пользоваться смартфонами, чтобы проверить текущий счет. Девушка назвала свадьбу «торжеством без футбола» и объявила чемпионату мира бойкот. Из-за этого некоторые гости отказались прийти на празднество.

3 июля англичане после серии пенальти победили сборную Колумбии (4:3). В тот же день шведы в основное время выиграли у швейцарцев (1:0).

Англия и Швеция встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира 7 июля. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.


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