150-килограммовая блогер вышла на улицу в бикини и стала жертвой домогательств

О'Брайен совладала со своими эмоциями и гневно ответила обидчикам.

Американская плюс-сайз модель Анна О'Брайен (Anna O'Brien) подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии в бикини на Таймс-сквер. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Со слов 33-летней О'Брайен, это был самый тяжелый опыт в ее жизни. «Я стояла на Таймс-сквер в бикини и позировала для фотосессии. В самом начале я чувствовала себя действительно разбитой. Не потому, что надо мной издевались, а потому, что меня активно сексуализировали несколько наблюдающих за этим мужчин», — подписала она фотографию.

Модель добавила, что это было довольно странно, ведь неподалеку от нее стояли две почти обнаженные девушки — их тела были лишь украшены боди-артом. Но внимание все же было приковано к ней. О'Брайен заметила, что слова, сказанные в ее адрес, были столь выразительными, что она физически ощутила тошноту.

Позднее модель написала колонку для журнала Cosmopolitan, где рассказала, что прохожие предлагали ей «похлопать задницей», полизать ее ноги, а также «намазать маслом» ее «печенье». Девушка еле сдержала слезы: она была готова к оскорблениям из-за своего лишнего веса, но не к сексуальным домогательствам.

О'Брайен совладала со своими эмоциями и гневно ответила обидчикам. «Вы омерзительны. Пожалуйста, остановитесь», — попросила она. В заключение девушка, вдохновленная пережитым опытом, написала в Instagram: «Ты существуешь не для того, чтобы доставлять удовольствие кому-то другому... Ты существуешь, чтобы изменить мир». Поклонники с восторгом приняли рассказ О'Брайен и поддержали ее.

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