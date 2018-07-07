Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Драка возле бара в Алматы попала на видео

По словам автора видео, ЧП произошло возле Sky бара.

Фото : Скриншот с видео7 июля 2018, 08:32

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена драка на улице, сообщает Zakon.kz.

По словам автора видео, драка произошла в Алматы на пересечении улиц Жамбыла и Желтоксан, возле Sky бара. Напомним, заведение неоднократно попадало в сводки событий в связи с нарушениями правил работы, установленных для общественных заведений, в частности, превышение норм звука в ночное время.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты