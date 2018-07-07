Драка возле бара в Алматы попала на видео

По словам автора видео, ЧП произошло возле Sky бара.

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена драка на улице, сообщает Zakon.kz.

По словам автора видео, драка произошла в Алматы на пересечении улиц Жамбыла и Желтоксан, возле Sky бара. Напомним, заведение неоднократно попадало в сводки событий в связи с нарушениями правил работы, установленных для общественных заведений, в частности, превышение норм звука в ночное время.

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