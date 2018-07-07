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Три любовницы узнали друг о друге и сдали альфонса в полицию

Обман раскрылся, когда одна из них обратила внимание, что он регулярно звонит какой-то женщине.

Фото : Thepaper.cn7 июля 2018, 08:44

В китайском городе Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район) три девушки обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной, который использует разные имена и под мошенническими предлогами одалживает крупные денежные суммы. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Обман раскрылся, когда одна из них обратила внимание, что он регулярно звонит какой-то женщине. После ссоры девушка позаимствовала его телефон и позвонила ей сама.

Выяснилось, что та встречается с тем же мужчиной. Она знала его под другой фамилией и считала, что он владеет шахтой и кредитным бизнесом. Мужчина выпросил у нее 200 тысяч юаней якобы для лечения матери.

Совместными усилиями женщины нашли его третью любовницу, которая оказалась хорошей знакомой одной из них. У нее мужчина одолжил Mercedes.

Они обратились в правоохранительные органы и рассказали, что намерены встретить обманщика, когда он будет возвращать машину.

В назначенное время мужчину поджидали все трое, а также полицейские и журналисты с местного телеканала. Он попытался сбежать, но одна из женщин и полицейский помешали ему. Началась драка, в которой пострадали три человека.

В июне сообщалось, что американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей. Ей удалось найти пять единокровных сестер и шесть единокровных братьев, которые жили в разных штатах и не знали друг о друге.


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