В Костанайской области у рожавшей дома женщины погиб младенец

На учет по беременности женщина не вставала.

В селе Тарановское Костанайской области 34-летняя женщина рожала дома, ребенок погиб, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что, по заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился мертвым. На учет по беременности женщина не вставала. Родила ребенка дома, без оказания медицинской помощи.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Проводится расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!