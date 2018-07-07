В Костанайской области у рожавшей дома женщины погиб младенец
На учет по беременности женщина не вставала.
Фото : oarsenal.ru7 июля 2018, 08:51
В селе Тарановское Костанайской области 34-летняя женщина рожала дома, ребенок погиб, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».
В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что, по заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился мертвым. На учет по беременности женщина не вставала. Родила ребенка дома, без оказания медицинской помощи.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Проводится расследование.
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