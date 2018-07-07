В Уральске родители пятилеток отказываются отдавать их в школы

Родители не согласны с тем, что их дети должны сесть за парты в таком раннем возрасте.

Родители малышей-пятилеток получили уведомления о том, что их дети должны покинуть детские сады и отправиться в школу, передает Zakon.kz со ссылкой на tdk42.kz.

Решение принято на основе приказа министерства образования. Родители не согласны с тем, что их дети должны сесть за парты в таком раннем возрасте.

Родители пятилетних малышей собрались возле детского сада «Березка», который расположен в микрорайоне «Строитель». У них на руках уведомления, выданные в отделе образования Уральска. Документ предписывает малышей в пять лет покинуть дошкольное учреждение.

«Мы не хотим отдавать детей в школу с пяти лет. Пусть идут в семь лет», — возмущается Ирина Заварзина.

«Мой ребенок эмоционально не готов. Очень сложная программа в школе», — говорит Яна Жуковская.

Некоторые родители говорят, что для того, чтобы выполнить предписание, им придется бросить работу.

«Я воспитываю ребенка одна. Дочку оставить дома нельзя, она маленькая. Мне придется бросать работу», — говорит Вера Донскова.

А люди старшего поколения уверены, что это делается не ради детей, а ради статистики. Таким образом увеличивают охват дошкольным образованием детей.

«Таким образом решают вопрос дефицита мест в детсадах», — отметила бабушка пятилетнего мальчика Ольга Гусарова.

В отделе образования пояснили, что они действуют в рамках закона. С будущего года дети должны идти в первый класс с шести лет.

«В городе 50 детских садов. Родители из семи дошкольных учреждений с русским языком обучения отказываются покидать детсады. Это около 150 человек. Но их дети прошли все ступени дошкольного воспитания. Оставлять их на второй год мы не можем. Они должны пойти в классы предшкольной подготовки», — заявила заместитель руководителя отдела образования Уральска Батика Пайдина.

В отделе образования отметили, что с родителями продолжат вести разъяснительную работу и окажут помощь в трудных случаях.

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