Жаркую субботу обещают казахстанцам синоптики

Местами пройдут кратковременные дожди.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, на юге и востоке без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей. На севере ночью и утром местами туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, днем возможен град. В Павлодарской области местами – гроза, шквал, ветер 15-25 м/с, днем возможен град. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами – туман. В Атырауской области местами – гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с, днем возможен град. В Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем ожидается гроза, возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, днем в Мангистауской, областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области утром и днем местами – гроза, усиление ветра 18 м/с.

Днем в Мангыстауской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, местами очень сильная жара, в Карагандинской области сохраняется местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Акмолинской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Мангыстауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +32, ясно

Погода в Астане: +30, ясно

Полный прогноз погоды на 7 июля.

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