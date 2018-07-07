Президент Бердымухамедов разрешил всем чиновникам, кроме одного, взять отпуск

Отпуск курирующего сферу АПК вице-премьера Эсенмырата Оразгелдиева может быть отложен из-за проходящего в стране сбора пшеницы.

На расширенном заседании Кабинета Министров 5 июля президент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил чиновникам взять отпуск.

«Учитывая, что показатели первого полугодия в целом удовлетворительны, разрешаю всем руководителям министерств и ведомств и другим руководителям после проведения в предстоящие субботу и воскресенье отраслевых совещаний по итогам полугодия, взять отпуск в период с 9 по 23 июля. Как обычно, вы сможете отдохнуть в санаториях «Арчман», «Йылы сув» или других здравницах», — сказал глава государства.

Однако президент уточнил, что отпуск курирующего сферу АПК вице-премьера Эсенмырата Оразгелдиева может быть отложен из-за проходящего в стране сбора пшеницы.

«Вы, посоветовавшись с руководителями курируемого комплекса, готовящимися к хлопкоуборочной страде, сами решите этот вопрос, — сказал Бердымухамедов, обращаясь к чиновнику. — Если сейчас, в разгар зерновой страды, не сможете взять отпуск, отдохнете позже – после жатвы хлебов и уборки хлопка».

Отметим, что если, по данным президента, урожай пшеницы уже почти собран, то сбор хлопка официально заканчивается в конце октября.

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!