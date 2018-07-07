В Актобе 91-летнюю труженицу тыла избила внучка

Подозреваемую доставили в отдел, где она якобы во всем созналась.

В понедельник, 25 июня, в БСМП госпитализировали 91-летнюю бабушку. Врачи диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга, перелом ребра, ссадины и ушибы. Привезли старушку из частного дома, где бабуля, по-видимому, жила с 42-летней внучкой. Полицейские выяснили, что именно она избила свою старшую родственницу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Актобе times».

Подозреваемую доставили в отдел, где она якобы во всем созналась.

Как сообщили в БСМП, в минувший вторник пенсионерку выписали из больницы. Домой ее забрал сын.

«У бабушки старческий маразм, ей больше 90 лет. Постоянно уходит из дома, приходится искать. Так получилось, что она куда-то ушла и, видимо, ударилась. Бабушку никто не бил! Сейчас ее забрал сын, мой отец. Она постоянно наблюдается у врачей, скоро ее поставят на учет в психдиспансер», — говорит внучка.

Женщина также рассказала, что бабушка прожила интересную жизнь и в советские годы трудилась в тылу.

«Всю жизнь она прожила в достатке. Она властная женщина, всегда всего добивалась сама. Сейчас получает по 100 тысяч тенге. У нее большая семья: дети, внуки. Но возраст, сами понимаете. Поэтому никакой сенсации тут нет», — заключила женщина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!