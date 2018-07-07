Иван Дычко в первом раунде нокаутировал американца с 26 победами в профи

Казахстанский супертяж Иван Дычко (6-0, 6 КО) провел седьмой бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

В Голливуде (штат Флорида, США) он сразился с опытным американским боксером Морисом Харрисом (26-21-3, 11 КО). Поединок, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Дычко нокаутом в первом раунде. Таким образом, для Ивана эта победа стала седьмой в профи, а его соперник потерпел уже 22-е поражение.

Ранее в одном из интервью Дычко жаловался на то, что ему трудно найти спарринг-партнера, который будет ему полезен: «Меня никогда не тестировали на всей дистанции. Надеюсь, некоторые ветераны позволят проверить меня с ними и научат новому». Также казахстанец заявил, что ему потребуется еще год, прежде чем он будет готов встретиться с лучшими бойцами дивизиона — в частности, он назвал Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО).