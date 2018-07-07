Полиция Алматы рассказала об авариях в городе

Согласно данным, на улицах с односторонним движением снижается аварийность.

Полиция Алматы сообщает о тенденции снижении уровня аварийности на участках с односторонним движением, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Специальный анализ проведен Местной полицейской службой ДВД города Алматы.

По данным подразделения, в 2017-ом году до введения одностороннего движения по улице Курмангазы произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, после внесения корректировок – 20 фактов ДТП, по улице Шевченко до изменений - 53 ДТП, после – 13.

«В настоящее время дорожная обстановка на вышеуказанных участках благоприятная и стабильная, поток транспортных средств движется в обоих направлениях в штатном режиме и без заторных явлений. И немаловажно – за этот период удалось упорядочить вопрос парковки транспортных средств вдоль этих улиц, дабы создать безопасные условия для передвижения двухколесного транспорта на велосипедных дорожках. Автолюбители к таким новшествам приспособились быстро, силами дорожно-патрульной полиции проводились целенаправленные рейдовые мероприятий и была усилена профилактическая работа», - информировала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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