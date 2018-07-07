Нурсултан Назарбаев вносит вклад в духовное возрождение народа - советник Президента Турции

Я всегда говорю, что Астана и Анкара - города-побратимы, - заявил Ялчын Топчу.

В Анкаре состоялась конференция, посвященная 20-летию Астаны. В мероприятии приняли участие известные политические и культурные деятели, представители интеллигенции и местной казахской диаспоры, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Конференцию, посвященную 20-летию Астаны посетили известные политические деятели Турции, ученые и представители бизнес-сообщества. Главный советник президента Турции Ялчын Топчу, назвал Астану зеркалом достижений Казахстана, городом, в котором гармонично сочетаются новейшие архитектурные технологии и разнообразие казахской культуры.

«Нурсултан Назарбаев играет большую роль в формировании Астаны как столицы. Я всегда говорю, что Астана и Анкара - города-побратимы. В свое время реформатор, герой Турции Мустафа Кемаль объявил Анкару столицей, такое же исторически важное решение принял дальновидный Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана вносит вклад в духовное возрождение своего народа, как когда-то Мустафа Кемаль», - отметил главный советник Президента Турции Ялчын Топчу.

На полях конференции обсуждались актуальные темы развития тюркоязычных стран. В рамках встречи прошла официальная церемония презентации книги «Столица Великой степи». В ней собраны аналитические статьи, исследовательские работы и отклики об Астане, среди авторов которых - 11-й президент Турции Абдулла Гюль, политик Ялчын Топчу, экс-председатель турецкого Парламента Хикмет Четин и другие.

«Астана - важный город для тюркского мира и всего мирового сообщества. Это колыбель мира и согласия. Астана стала действенной мирной площадкой для переговоров по Сирии, подчеркнув тем самым свою миротворческую роль», - считает председатель Полномочного совета Казахско-Турецкого университета им. А. Яссауи Муса Йылдыз.

«Все участники сегодняшней конференции едины во мнении, что Астана - стратегически важный, молодой город не только Казахстана, тюркского мира, но и всей Евразии. Но даже будучи молодой, Астана уже утвердила свой миролюбивый статус на мировой арене», - сказал посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы.

При поддержке посольства Казахстана в Турции книга «Столица Великой степи» опубликована на турецком языке. Организаторы убеждены, что это произведение придаст импульс укреплению культурных связей между двумя странами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!