Комитет по ЧС ищет мальчика, которому спасли жизнь в Астане

Участники спасения ребенка в Астане отмечены благодарственными письмами председателя Комитета по ЧС.

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Владимир Беккер вручил благодарственные письма участникам спасения мальчика на воде в Астане. В момент происшествия ребенок оставался без присмотра взрослых, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Вечером 2 июля произошел случай, когда при участии неравнодушных граждан удалось спасти жизнь мальчика.

Владимир Беккер выразил благодарность участникам спасения, а также родителям Ангелины и Тимура за проявление неравнодушия и ответственной гражданской позиции при спасении жизни мальчика.

В этот день, около 21.00 час. 17-летняя студентка колледжа 2-го курса Ангелина Дарменбаева совершала прогулку с сестрой на набережной р. Акбулак в районе детской площадки за спорткомплексом Казахстан. Рядом катались мальчишки на самокатах. В какой-то момент мальчик 6 лет, находящийся без присмотра взрослых, перелез за ограждение, отделяющее берег реки от пешеходной дорожки, и стал играться у кромки воды, через мгновение он оступился и упал в воду.

Не умея плавать, мальчик, барахтаясь, начал тонуть. Услышав крики о помощи и заметив малыша, Ангелина, не раздумывая, бросилась в воду.

Подплыв к нему, она обхватила его, не дав уйти под воду, благодаря ее действиям малыш не захлебнулся и вовремя был извлечен из воды подплывшими молодыми людьми.

Благодаря ее героическим действиям и быстрой реакции, а также подоспевшей помощи простых прохожих была спасена жизнь малыша.

Между тем, неравнодушным молодым человеком оказался 19-летний студент Тимур Насибуллин.

Услышав крики о помощи, на расстоянии нескольких метров от берега, он увидел девушку (Дарменбаева Ангелина), которая пыталась спасти мальчика. Оценив обстановку и расстояние от берега, не раздумывая, Тимур нырнул под воду и, нащупав тело малыша, вытащил его на поверхность.

Третьим неравнодушным человеком оказался Арман Смагулов.

Арман находился в том месте на прогулке с детьми и в какой-то момент услышал крики своей супруги, которая указывала в сторону воды. Посмотрев на берег реки, до которой было метров 50, он увидел, что в воде бултыхается малыш, которого уже спасали девушка и молодой человек. Долго не раздумывая, он, добежав до ограждения и перепрыгнув его, прыгнул в воду, чтобы помочь девушке и молодому человеку вытащить ребенка на берег.

При этом, в Комитете по чрезвычайным ситуациям хотели бы отметить и спасенного мальчика. В этой связи КЧС просит откликнуться родителей ребенка или граждан что-либо знающих о нем. Мальчик примерно 5-6 лет. Тел.: +77059976773, +77010348885.

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