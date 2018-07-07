Участники соревнований решили отдать 20% призовых денег на развитие молодых спортсменов: Жанель Оспановой и Тимура Щербакова. На эти деньги теннисисты смогут приобрести необходимый инвентарь.

В Астане стартовал 16-й международный любительский теннисный турнир Astana Open. В этом году он приурочен к празднованию 20-летия столицы Казахстана. На протяжении двух дней (с 6 по 8 июля) 150 участников из 7 стран мира (Казахстан, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Италия, США, Чехия) будут выяснять, чья техника и мастерство игры лучше, передает корреспондент Zakon.kz.

Призовой фонд турнира в этом году - 3,2 млн тенге. Вступительные взносы для теннисистов – 20 тыс. тенге. Победитель турнира получит 400 тысяч тенге, за второе место предусмотрено 320 тысяч тенге и третье место - порядка 250 тысяч тенге. Также предусмотрены призы от спонсоров турнира.

К слову, участники соревнований решили отдать 20% призовых денег на развитие молодых спортсменов: Жанель Оспановой и Тимура Щербакова. В частности, на эти деньги теннисисты смогут приобрести необходимый инвентарь (ракетки, обувь, профессиональная одежда).

«Любители проявили инициативу, понимая, что очень важно развивать таланты, поддерживать их. 20% (640 тысяч тенге) от призового фонда пойдёт на развитие молодых спортсменов. Жанель Оспанова и Тимур Щербаков – это два подающих надежды теннисиста. Очень хорошее начинание. Федерация тенниса это приветствует, и мы надеемся, что другие любители на других турнирах поддержат эту инициативу и помогут нам вместе создавать будущее казахстанского тенниса», – сказал исполнительный директор Федерации тенниса Юрий Польский.

Теннисисты-любители говорят о турнире не только как о возможности испытать свои силы, но и как о возможности получить положительные эмоции и пообщаться с интеллигентными людьми.

«Мы получаем удовольствие и самые положительные эмоции, играя в теннис. Даже если ты проиграешь – получишь положительный эффект, заряд и общение с прекрасными людьми из разных регионов Казахстана. Приезжают участники из России, в прошлом году они практически весь пьедестал забрали, из Узбекистана состав в этот раз очень сильный», - рассказал Мухтар Жансеитов приехавший на турнир из Алматы.

Он играет в теннис уже 16 лет. Пришел в этот спорт благодаря детям – стал возить их на тренировки и втянулся.

«Я привел детей, посмотрел, потом взял ракетку – понравилось. Познакомился с хорошими людьми. Вообще в теннисе нет плохих людей, это я точно знаю. Это вид спорта, где собран «цвет». Теннис, хоть и индивидуальная игра, и, казалось бы, должно быть больше эгоистов, но занимаются теннисом высокоинтеллектуальные, интересные и организованные люди. Не зря говорят, что теннис — это шахматы на ногах», - добавил он.

В любительском турнире участвуют политики, бизнесмены, дипломаты, представители других видов спорта. Среди них -известных казахстанский баскетболист Антон Котенко. После завершения своей спортивной карьеры он увлекся теннисом, и теперь старается не пропускать ни одного турнира. По его словам, теннис, в отличие от баскетбола, развит в Казахстане намного лучше.

«Я играю в теннис четвертый год, постоянно приезжаем в Астану на любительский турнир, радует, что очень много игроков из разных стран, городов, теннис объединяет. Очень радует, что большой теннисный праздник приурочили к 20-летию Астаны. В теннисе в нашей стране делается очень многое, федерация очень развивает любительский теннис, что очень приятно. Я профессионально много лет играл в баскетбол и могу сказать, что теннис у нас развит намного лучше, как профессиональный, так и любительский», - сказал Котенко.

Женщин среди спортсменов-любителей меньше чем мужчин. Это, по мнению, теннисисток, проблема менталитета и времени.

«Теннис очень хорошо развивается в Казахстане в последние годы благодаря Утемуратову. Спасибо ему, что он настолько поднял теннис. Женский теннис стал развиваться благодаря тому, что мамы детей повели на теннис. Наши дети выросли вместе с нами, мы начали водить их и сами увлеклись этим видом спорта и стали играть. Так что думаю, теннис будет развиваться и молодеть», - сказала Шолпан Байдильдина из Караганды.

Для федерации любительские турниры – это своеобразный подарок тем, кто занимается теннисом для себя, в качестве хобби. А также пропаганда здорового образа жизни и этого вида спорта.

Татьяна Ковалева, Астана