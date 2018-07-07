Спасатели отказались от плана вплавь вызволить детей из пещеры в Таиланде

Также специалисты отказались от плана проложить воздушный кабель — этому мешают узкие коридоры пещеры.

Штаб операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде отказался от плана вызволить пленников при помощи аквалангистов. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Причиной такого шага стала гибель боевого пловца ВМС Королевства. Ранее сообщалось, что морской пехотинец Саман Гунан, добровольно участвовавший в спасательной операции, во время прохождения затопленной пещеры потерял сознание и умер. После этого спасатели отказались от плана приставить к каждому школьнику профессионального напарника-дайвера.

Также специалисты отказались от плана проложить воздушный кабель — этому мешают узкие коридоры пещеры.

Накануне свою помощь в спасении детей предложил миллиардер Илон Маск. Он направил в Таиланд специалистов двух своих компаний, чтобы изучить сложности на месте ЧП. Ранее свою помощь также предложило МЧС России.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — находилась в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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