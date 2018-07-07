Умер один из создателей Человека-паука
Причина смерти художника не сообщается.
Фото : © Columbia Pictures (2002)7 июля 2018, 13:13
Соавтор популярных комиксов Marvel и один из создателей персонажа Человек-паук Стивен Джей Дитко скончался в США в возрасте 90 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.
По данным издания, Дитко был найден мертвым у себя дома. Причина смерти художника не сообщается.
Американский художник чехословацкого происхождения Стивен Джей Дитко приступил к работе в Marvel Comics в 1955 году. Дитко является одним из создателей таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек, Халк.
Согласно данным СМИ, Дитко никогда не был женат и не имел детей.
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