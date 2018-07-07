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Назначены новые руководители ДЧС Шымкента и Туркестанской области

Новых начальников ДЧС представил заместитель министра внутренних дел РК.

Фото : МВД РК7 июля 2018, 13:17

Новых начальников департаментов по чрезвычайным ситуациям Шымкента и Туркестанской области личному составу представил заместитель Министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкент назначен полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов.

Н. Дербисов окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК. Ранее занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

Также приказом Министра внутренних дел на должность и.о. начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области назначен полковник гражданской защиты Нургали Жунусов.

Н.Жунусов окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК. Ранее работал заместителем начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

Заместитель Министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал новым руководителям департаментов по чрезвычайным ситуациям плодотворной работы.


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