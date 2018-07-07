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Назначены новые руководители ДУИС Шымкента и Туркестанской области.

Заместитель Министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал новым руководителям департаментов уголовно-исполнительной системы плодотворной работы.

Фото : МВД РК7 июля 2018, 13:19

Заместитель Министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов представил новых руководителей личному составу департаментов уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Шымкенту назначен полковник юстиции Атэльбек Досмагамбетов.

А.Досмагамбетов окончил Свердловский юридический институт РФ. Ранее занимал должность начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Южно-Казахстанской области.

Начальником Департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области назначен полковник юстиции Талгат Абдранбаев, ранее работавший начальником Оперативного управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК. Т.Абдранбаев окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК.

Заместитель Министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал новым руководителям департаментов уголовно-исполнительной системы плодотворной работы.


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