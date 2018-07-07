Назначен новый руководитель ДВД Жамбылской области

Заместитель Министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов представил его личному составу.

Нового начальника ДВД Жамбылской области личному составу представил заместитель Министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника ДВД области назначен полковник полиции Арман Оразалиев.

А.Оразалиев окончил Алматинскую высшую школу МВД. Ранее занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

Вновь назначенному руководителю областной полиции заместитель Министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал плодотворной работы.

Родился 26 мая 1975 года в Чимкенте. Женат, пятеро детей. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинская высшая школа ГСК Республики Казахстан (1996); Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002); Академия Российской Федерации (2005-2007), юрист. Кандидат юридических наук.

Трудовой стаж: Слушатель Алматинской высшей школы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (01.09.1992); Оперуполномоченный УГСК по Южно-Казахстанской области (01.1996-11.1996); Оперуполномоченный управления расследования преступлений в финансово-кредитной и экономической сфере при УРЭП УГСК по Южно-Казахстанской области (11.1996-01.1997); Оперуполномоченный ОРОЭП и коррупции УГУРОПК по Южно-Казахстанской области (01.1997-06.1997); Старший оперуполномоченный по борьбе с вымогательством при службе криминальной полиции Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (06.1997-11.1997); Старший оперуполномоченный Десятого отдела Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с вымогательством УБОП СКП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.1997-10.1999); Заместитель начальника 10 отдела десятого департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (10.1999-12.1999); Начальник ОБОП Управления внутренних дел города Шымкента (12.1999-03.2001); Заместитель начальника 2 отдела УБОП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.2001-06.2001); Начальник отдела ОБОП по городу Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районам УБОП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (06.2001-08.2001); Начальник отдела ОБОП по городу Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районами Шестого управления (ОБОП) Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2001-04.2002); Начальник отдела по раскрытию особо опасных преступлений и защите участников уголовного процесса подразделения по борьбе с организованной преступностью УКП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (04.2002-10.2002); Начальник управления по борьбе с наркобизнесом Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области, начальник 1-ОП города Шымкента Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (11.2003-2005); Начальник управления специальной полиции КАП Министерства внутренних дел Республики Казахстан (10.2006-08.2007); Первый заместитель начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2007-09.2009); Первый заместитель начальника департамента внутренних дел города Астаны (09.2009-09.2010); Начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (09.2010-09.2011); Заместитель председателя Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (с 2012).

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