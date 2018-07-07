В Японии из-за наводнения погибли 17 человек

Без вести пропавшими числятся более 50 человек.

В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

К этому часу число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек. Два человека находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, нет даже у спасателей.

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