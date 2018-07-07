Молодой казахстанский боксер дебютировал в профи-боксе с технического нокаута

Боксер-певец Ибрагим ИскЕго соперником стал опытный боксер из России Александр Салтыков, который провел уже 62 боя. андер нокаутировал соперника в первом раунде.

Казахстанец Миржан Рахимжанов дебютировал на профи-ринге в рамках андеркарта титульного боя между Бейбутом Шуменовым и Хамитом Алтункая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его соперником стал опытный боксер из России Александр Салтыков, который провел уже 62 боя. Но стоит отметить, что большинство из них завершилось поражениями - их у Александра до боя с казахстанцем было 48. Большой опыт оппонента не смутил молодого боксера, он старался действовать очень смело, нанося акцентированные удары в голову Салтыкова.

В целом, первый раунд прошел с небольшим преимуществом молодого спортсмена из Казахстана. Дальше случилось удивительное: опытный россиянин отказался выходить во второй раунд, позволив Рахимжанову дебютировать с победы.