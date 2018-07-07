Авария произошла на трассе Астана-Бурабай

По факту ДТП проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы.

Пользователи Казнета обсуждают ДТП на трассе Астана-Бурабай с участием "Гелендвагена" и "Фольксвагена", последний "встал" на крышу. В полиции сообщили, что пострадавших нет, передаёт корреспондент BNews.kz.

В социальной сети Instagram появилось видео аварии, в котором на оживлённой трассе, судя по указателю, у посёлка Жолымбет Бурабайского района автомобиль "Фольксваген" перевернулся вверх-тормашками и "встал" прямо на крышу.

"Это значит, что хорошо погуляли", - пишут в комментариях пользователи.

На видеоролике видно: в аварии пострадали три автомобиля, в том числе Гелендваген и Фольксваген. Рядом с авто - коробки с товарами и кладью, по-видимому, пассажиров. На месте работают сотрудники правоохранительной и автодорожной служб с мётлами.

Между тем, по информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, авария произошла сегодня утром. Пострадавших, к счастью, нет.

"Участники дорожно-транспортного происшествия - три автомашины: "Гелендваген", "Фольксваген Т4" и "Киа Рио". Авария произошла на 75-м километре автотрассы Астана-Бурабай. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировала руководитель пресс-службы департамента Гульнара Пинчук.

Иномарка столкнулась с мусоровозом в Уральске. ДТП произошло 7 июля, около 13.00 по улице Жангир Хана напротив АЗС "Москвичи". Водителя легковушки госпитализировали в больницу.

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