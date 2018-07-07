Красиво жить не запретишь

Герои нашей подборки плюнули на все и шиканули на полную катушку.

Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, хотел почувствовать себя властелином жизни! Но всегда что-то мешает: маленькая зарплата, нехватка времени и прочее. Герои нашей подборки плюнули на все и шиканули на полную катушку.

Яблоки и гречка — показатель успешности

На кухне закончились чистые чашки? Не беда, начни день как дворянин!

Тот момент, когда не нашел квартиру для празднования дня рождения

Ничего необычного, просто бассейн во дворе хрущевки

Очень приятно, Царь!

Когда все-таки нашел себе приличную работу

Брутальные мачо и романтики из социальных сетей, покажут вам новый уровень обольщения.

В нем умер ресторанный сервировщик

К — комфорт

А многие купаются в роскоши и комфорте с самого детства

56 лет спустя

Мода, ты пьяна, иди домой!

Ох уж эти любители быстрой лапши

Русские балконы самые крутые балконы в мире!

Удобное рабочее место — это 76% успеха

Маркетологи всегда тут как тут

Скоро лето. И эти замечательные вечерние велосипедные прогулки!

Тот момент, когда ты плотник от бога!

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