В Акмолинской области погиб мотоциклист

Трагедия произошла на 261 км трассы Астана-Петропавловск.

Мотоциклист из Карагандинской области разбился на трассе «Астана-Петропавловск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Трагедия произошла на 261 км трассы Астана-Петропавловск.

«Управляя спортивным мотоциклом Kawasaki и не справившись с рулевым управлением, житель города Шахтинска,1981 года рождения, допустил столкновение с криволинейным брусом. Мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП назначена экспертиза и поводится проверка.





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