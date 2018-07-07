В Акмолинской области погиб мотоциклист
Трагедия произошла на 261 км трассы Астана-Петропавловск.
Фото : inform.kz7 июля 2018, 16:44
Мотоциклист из Карагандинской области разбился на трассе «Астана-Петропавловск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Трагедия произошла на 261 км трассы Астана-Петропавловск.
«Управляя спортивным мотоциклом Kawasaki и не справившись с рулевым управлением, житель города Шахтинска,1981 года рождения, допустил столкновение с криволинейным брусом. Мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.
По факту ДТП назначена экспертиза и поводится проверка.
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