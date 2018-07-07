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В Акмолинской области погиб мотоциклист

Трагедия произошла на 261 км трассы Астана-Петропавловск.

Фото : inform.kz7 июля 2018, 16:44

Мотоциклист из Карагандинской области разбился на трассе «Астана-Петропавловск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Трагедия произошла на 261 км трассы Астана-Петропавловск.

«Управляя спортивным мотоциклом Kawasaki и не справившись с рулевым управлением, житель города Шахтинска,1981 года рождения, допустил столкновение с криволинейным брусом. Мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП назначена экспертиза и поводится проверка.


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