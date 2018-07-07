Казахстанец завоевал титул чемпиона WBA Asia

На «Барыс Арене» в Астане продолжается вечер бокса, в главном бою которого сразятся казахстанец Бейбут Шуменов(17-2, 11 КО) и турок Хизни Алтункая (30-1, 17 КО) — на кону этого поединка будет стоять вакантный пояс «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе, сообщает Sports.kz.

В андеркарде выступил казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (7-0, 6 КО). Он провел бой против азербайджанца Исмата Эйнуллаева (13-3, 9 КО). Поединок, рассчитанный на десять раундов, закончился победой Ербосынулы, соперник отказался выходить на второй раунд. Для Айдоса это восьмая победа в профи и седьмая — досрочная. Эйнуллаев проиграл в четвертый раз в профессиональной карьере. Добавим, что три поражения из четыре ему нанесли казахстанские боксеры — помимо Ербосынулы, азербайджанца побили Мадияр Ашкеев и Али Ахмедов.

Отметим, что этой победой Ербосынулы завоевал пояс WBA Asia.





