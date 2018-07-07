Анфиса Чехова обнажила грудь

Она призвала тех, у кого нагота вызывает отторжение, искать проблему в самих себе.

Фото : instagram.com / achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала свои снимки топлес, сообщает Zakon.kz. — Я не вижу ничего ужасного в обнажённом женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульпторы, фотографы! Конечно, голого человека можно снять эстетично и порнографично! Впрочем, как и картину... можно нарисовать красиво, а можно так, что и смотреть не захочется, — написала Чехова. При этом она призвала тех, у кого нагота вызывает отторжение, искать проблему в самих себе. — Пошлость и распущенность только в глазах смотрящего, ведь каждый смотрит на себя и других через призму своих комплексов и внутренних запретов. Тело, которое мы носим, — прекрасно! Нагота — божественна, — отметила она.

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