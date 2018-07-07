В Брюсселе началась акция против НАТО

На данный момент на площади перед вокзалом собрались несколько сотен человек.

Акция протеста, приуроченная к запланированному на следующей неделе саммиту НАТО, началась в субботу на севере бельгийской столицы, передает РИА Новости.

Организаторы шествия собирают активистов различных общественных организаций и ассоциаций под лозунгами "Трамп не приветствуется", "Сделаем мир снова великим", "Стоп НАТО — стоп война".

Акция началась с общего сбора активистов у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции, и приветственного обращения организаторов к участникам акции с установленной поблизости сцены.

На данный момент на площади перед вокзалом собрались несколько сотен человек.

Выступавшая со сцены представитель бельгийской организации, недовольной планами правительства Бельгии потратить 15 миллиардов евро на закупку новейших американских истребителей, призвала "Бельгию выйти из НАТО".

Активистка из США заявила собравшимся, что американский президент Дональд Трамп проводит недальновидную политику, которая означает, что "ему нет никакого дела до людей". "Мы отвергаем все, что олицетворяет Трамп. И мы хотим тоже сказать другим политикам, которые будут принимать Трампа, что такая политика — это не лидерство. Скажем вместе — Трамп не приветствуется", — заявила она.

После нескольких эмоциональных выступлений со сцены представителей иностранных ассоциаций, в том числе из Британии, колонна, скандируя "Трамп вон!", двинулась по заранее организованному полицией маршруту.

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