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Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан

Высота пика 4376 метров.

Фото : instagram7 июля 2018, 21:29

Аким Алматы Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.

"Сегодня вместе с акимом Алматы совершил восхождение на пик Нурсултан. 4 376 метров. Всех с 20-летием Астаны и днем рождения нашего Елбасы! P.S.: Передаем эстафету нашего челленджа всем алматинцам и приглашаем принять участие в завтрашней альпиниаде", - написал Ержан Еркинбаев.


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