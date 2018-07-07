Высота пика 4376 метров.

Аким Алматы Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.

"Сегодня вместе с акимом Алматы совершил восхождение на пик Нурсултан. 4 376 метров. Всех с 20-летием Астаны и днем рождения нашего Елбасы! P.S.: Передаем эстафету нашего челленджа всем алматинцам и приглашаем принять участие в завтрашней альпиниаде", - написал Ержан Еркинбаев.

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