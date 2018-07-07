Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан
Высота пика 4376 метров.
Фото : instagram7 июля 2018, 21:29
Аким Алматы Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.
"Сегодня вместе с акимом Алматы совершил восхождение на пик Нурсултан. 4 376 метров. Всех с 20-летием Астаны и днем рождения нашего Елбасы! P.S.: Передаем эстафету нашего челленджа всем алматинцам и приглашаем принять участие в завтрашней альпиниаде", - написал Ержан Еркинбаев.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927041-2cc8e926537c98d7fbf984e587aa9e79
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...