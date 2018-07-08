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Ласковый кот ворвался в напряженное политическое интервью

Сначала питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул.

Фото : скриншот8 июля 2018, 00:45

Ласковый кот сорвал интервью польского историка и политолога для телепрограммы. На видеозапись фрагмента программы, опубликованную на YouTube, обратило внимание издание TJournal.

Доктор Ежи Таргальский, польский историк, политолог, бывший активист антикоммунистической оппозиции и оппозиционер, давал интервью о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR. Таргальский рассказывал на камеру, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.

Сначала питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответного внимания, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой о его голову. Таргальский сохранял полное спокойствие и только время от времени привычным движением убирал от лица хвост Лисио.

Источник: Лента.ру


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