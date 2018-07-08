В Сеуле прошел самый крупномасштабный женский митинг
Протестующие заявляли, что правоохранительные органы не расследуют дела должным образом, если жертвой является женщина.
Третий митинг женщин Южной Кореи против дискриминации при расследовании преступлений на сексуальной почве прошел в субботу в одном из центральных районов Сеула и собрал 18 тысяч участников, передает РИА Новости.
Ранее полиция Южной Кореи начала активное расследование дел, связанных с экстремистским сайтом Womad, пользователи которого распространяют призывы к мужененавистничеству и пропагандируют превосходство женского пола. На сайте были выложены материалы, заснятые скрытой камерой в мужских туалетах нескольких университетов Сеула, а также фотографии мужчины-натурщика, сделанные его коллегой-женщиной на уроке рисования факультета изобразительных искусств Университета Хонъик.
В связи с этим в Сеуле уже прошли две масштабные демонстрации, к участию в которых организаторы пригласили только женщин. По данным полиции, на первый митинг пришли 10 тысяч человек, а на второй — 15 тысяч. Протестующие заявляли, что правоохранительные органы не расследуют дела должным образом, если жертвой является женщина.
Как и в прошлый раз, митингующие требовали честного расследования всех дел о скрытой съемке, ареста не только самих преступников, но и распространителей и покупателей подобных материалов. Помимо этого, протестующие требовали уволить начальника управления национальной полиции, назначить женщин на ключевые посты в полиции и прокуратуре.
Вместе тем, по данным организаторов, количество участников прошлых двух митингов составило в общем 35 тысяч человек, а третья демонстрация собрала 60 тысяч протестующих. Как отмечает агентство, если заявления организаторов правдивы, этот митинг станет самой крупномасштабной демонстрацией с участием одних только женщин в истории Южной Кореи.
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