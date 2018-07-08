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Мужчине оторвало руку при взрыве фейерверка

Инцидент произошел в Мексике.

Фото : © Flickr / monocai8 июля 2018, 06:11

В Мексике мужчине оторвало руку при взрыве фейерверка, передает Рен-ТВ.

На появившейся в Сети видеозаписи видно, что пострадавший удерживал петарду двумя руками.

Пострадавший был экстренно госпитализирован.


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