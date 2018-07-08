Мужчине оторвало руку при взрыве фейерверка
Инцидент произошел в Мексике.
Фото : © Flickr / monocai8 июля 2018, 06:11
В Мексике мужчине оторвало руку при взрыве фейерверка, передает Рен-ТВ.
На появившейся в Сети видеозаписи видно, что пострадавший удерживал петарду двумя руками.
Пострадавший был экстренно госпитализирован.
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