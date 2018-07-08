Новые весовые категории для тяжелоатлетов утвердили в IWF

Среди них - десять мужских и десять женских.

Исполнительный Комитет IWF утвердил новые весовые категории в тяжелой атлетике (десять мужских и десять женских). Семь категорий также были одобрены для Олимпийских игр в Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

Мужские весовые категории: До 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг, 109+ кг

(Среди них Олимпийские категории: до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 96 кг, до 109 кг, 109+ кг)

Женские весовые категории: До 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг, 87+ кг.

(Среди них Олимпийские категории: до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 76 кг, до 87 кг, 87+ кг)