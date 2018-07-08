Брат и племянница экс-президента Армении объявлены в розыск

Лева Саргсян, его сын и дочь обвиняются в незаконном обогащении и в сокрытии имущества подлежащего декларированию.

Левон и Ани Саргсян — брат и племянница бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — объявлены в розыск, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Специальную следственную службу.

По факту незаконного обогащения и сокрытия имущества, подлежащего декларированию в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела, 6 июля следователь принял решение о привлечении Левы Саргсяна и его дочери Ани Саргсян в качестве обвиняемых.

Обвинение предъявлено также сыну Саргсяна — Нареку.

Следователь Специальной следственной службы подал в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения ареста по отношению к Леве Саркисяну, которое в тот же день решением суда было удовлетворено.

В отношении Ани и Нарека Саргсянов в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.

По материалам доследственной проверки, при обысках у акционера ООО JLJ Project Company Нарека Саргсяна были найдены договоры по вкладам на общую сумму 6 миллионов 800 тысяч долларов, заключенные с одним из местных банков. В том же доме проживает сестра акционера Ани Саргсян, а также их отец Лева Саргсян.

Посол по особым поручениям Лева Саргсян и его дочь Ани за отчетный 2017 год не задекларировали имущество в особо крупном размере, которое значительно превышает их законные доходы.

Выяснилось, что Нарек Саргсян тоже скрывал имущество — его фактические доходы значительно превышали законные, что не было отражено в декларациях.

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