«Это хорошее начало». Шуменов рассказал о победе после возвращения на ринг

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов одержал досрочную победу над турком Хизни Алтункая в главном поединке вечера бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

Бой был остановлен в десятом раунде, когда соперник казахстанца потерял желание и силы продолжать драться. Эта победа позволила Шуменову завоевать вакантный пояс «регулярного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

— Хочу поздравить нашу страну с 20-летием Астаны. Это очень, когда у нас есть возможность побеждать, добиваться целей на мировой арене. Сегодня наши парни добились ярких побед. Думаю, это хорошее начало. У меня нет сомнений в том, что через несколько лет у Казахстана немало боксеров, которые завоюют звание чемпиона мира по боксу. Еще раз спасибо моему народу за поддержку, — отметил Шуменов после боя.