Маск уточнил детали плана по спасению детей в Таиланде

Эксперты предложили создать миниатюрную субмарину, взяв за основу корпуса трубопровод ракеты Falcon, используемый для подачи жидкого кислорода.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уточнил детали плана по спасению детей из юниорской футбольной команды, оказавшейся в ловушке в пещере в Таиланде, пишет РИА Новости.

По словам Маска, эксперты предложили создать миниатюрную субмарину, взяв за основу корпуса трубопровод ракеты Falcon, используемый для подачи жидкого кислорода.

"Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная", — написал Маск в Twitter.

Ранее Маск назвал два способа спасения юных футболистов. Один из них заключается в создании аварийно-спасательной капсулы, другой — в постройке надувной трубы с воздушными шлюзами.

В субботу, 23 июня, 12 членов футбольной команды и их тренер отправились в пещеру Тхам Луанг на севере Таиланда. Через несколько часов после того, как они зашли внутрь, начался, сильный ливень, спровоцировавший наводнение, в результате которого дети оказались в ловушке.

На десятый день спасательной операции юниоров и их тренера нашли живыми, но ослабевшими от голода. Спасательная операция по их вызволению должна начаться в ближайшее время.

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